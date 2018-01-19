Участники "Импровизации" о Барнауле, Путине и любимых зрителях

Фото: ТНТ

Участники популярной программы на телеканале ТНТ "Импровизация" 14 декабря впервые побывали с шоу в Барнауле. Те зрители, которым удалось посетить выступление, утверждают, что это было едва ли не лучшее подобное шоу в Барнауле за последнее время. Участники "Импровизации" с легкостью импровизировали на различные темы – от свадьбы барнаульской пары до случая в "Марии-Ра". Корреспондент Amic.ru поговорил с участниками шоу о Барнауле и усталости от гастролей. Тем более что Арсений Попов, как выяснилось, имеет барнаульские корни и часто в детстве приезжал к нам погостить.

Какое впечатление у вас от Барнаула?

Дмитрий: Холодно на улице. Но на следующий день после концерта у нас будет выходной, и мы надеемся посетить самые интересные места в городе. У нас в коллективе есть человек, который знает Барнаул как свои…

Арсений: Не придумал, как закончить? Это правда. У меня здесь жили бабушка и дедушка, и в детстве я часто приезжал в гости к ним на все лето. Для меня это такой же любимый город, как родной Омск.

- Вас, как и участников "Битлз", четверо. Они сумели восемь лет проработать вместе. У вас этот срок поменьше. Учитывая гастрольный график, как удается не уставать друг от друга?

Дмитрий: Это никакая не тайна. Даже муж и жена устают друг от друга. Для этого и существуют походы на работу, командировки. Мы объездили с гастролями уже 40 городов. Не всегда мы с утра до вечера вместе, иногда после концерта я просто ухожу в свой номер и провожу вечер там один.

- А если была бы возможность, кого бы взяли к себе пятым?

Дмитрий: Никого. Наверное, можно пойти на канал и сказать, что мы с ребятами хотим взять пятого. Но не хотим. Нам будет очень тяжело принять нового человека в команду, мы уже сыгрались, и человеку будет трудно к нам привыкнуть, особенно к шуткам Арсения. Пока он это сделает — можно покончить с собой.

Арсений: Помните, есть такая теория об объектах внимания. Человек комфортно воспринимает на сцене от семи до девяти объектов. Нас на сцене четыре человека, плюс ведущий – это пять. Шестой — наш помощник. На выездных концертах мы все шутки берем из зала и, соответственно, приглашаем кого-то на сцену – это семь. И поэтому, если мы возьмем к себе пятого человека, то можем забыть, как его зовут. А он обидится еще.

- А в каком городе предлагают интересные темы?

Арсений: В каждом городе все темы мы берем из зала. Нет ничего заранее заготовленного. Я готов поспорить, что и сегодня из зрителей кто-то крикнет либо "патологоанатом", либо "кладбище" или "баня". Это три темы, которые чаще всего предлагают из зала. Поэтому на концертах спрашиваем о чем-то местном. На 40-м городе мы уже понимаем, что нет тем, которые мы бы не отыграли, а местные темы уже точно нигде не повторятся. Обидно только, когда зрители утверждают, что у них в городе ничего нет.

- Сама публика в регионах России чем-то отличается? Есть ли негласное правило, что с определенными людьми вы на некоторые темы не шутите?

Дмитрий: Мы просто еще не были в Дагестане, поэтому шутим, о чем хотим. Мы стараемся шутить так, чтобы не обидеть. Зритель, конечно, отличается в каждом городе. Почему-то для меня удивительно, что люди в Сибири и на Урале – одни из самых теплых зрителей. Нас тут встречают невероятно.

Были ли случаи, когда идеи не шли в голову, и вы впадали в ступор во время записи эфира?

Антон: Нет, такого нет никогда. Раньше мы снимали с запасом. Сейчас мы уже приобрели опыт в импровизации и снимаем сразу всю программу так, как есть.

Известно, что у вас есть тренер Стас Шеменов. Как проходят ваши тренировки? Чем на них занимаетесь?

Антон: У нас есть офис, появляемся мы там редко, но когда тренируемся, мы отрабатываем механизм импровизации, приглашаем коллег и показываем им то, что придумали, спрашиваем их мнение.

Дмитрий: Самая лучшая тренировка – концерт перед живыми зрителями. Потому что импровизацию невозможно тренировать в офисе перед стеной. Не видишь реакции зрителей, когда импровизируешь, не понимаешь, правильно делаешь или нет. После концертов обычно мы обсуждаем со Стасом плюсы и минусы нашего выступления. В целом, ему удалось систематизировать все знания о жанре, и он может подсказать, что работает, а что нет.

Арсений: Самое сложное, когда импровизирует один человек, а к нему потом уже присоединяются другие. Необходимо чувствовать партнера, чтобы "не сломать" существующую конструкцию.

- Скажите, в какой программе вы бы приняли участие в качестве приглашенных артистов?

Антон: Мы с Димой очень хотим поиграть в "Что? Где? Когда?". Это игра из детства, она не меняется и остается крутой. Люди до сих пор ее смотрят.

Дмитрий: Скорее всего, нам было бы после этого очень стыдно.

Антон: Но там же есть помощь зала.

Дмитрий: Это только один раз.

- В чем, по-вашему, залог хорошей шутки?

Дмитрий: Любая хорошая шутка – это парадокс. И чем он глубже и неожиданнее, тем смешнее. В теории юмора все просто – у человека, в силу своего взросления и образованности, все время меняется восприятие юмора. В детстве для ребенка парадокс, когда кто-то бьет другого палкой. Со временем, чем человек старше и обладает большими знаниями, тем сложнее его рассмешить, поэтому мы стараемся постоянно находить новый парадокс.

- Назовите город, где была самая активная публика во время гастрольного тура.

Дмитрий: Я обожаю в плане реакции зрителей Новосибирска. Не сказать, что больше всех тем предлагают, но у них какая-то невероятная реакция на наши шутки. Кстати, почти в каждом городе нам что-то дарят.

- Почему решили приехать к нам в Барнаул? На афишах написано, что по многочисленным просьбам. Это так?

Дмитрий: Нас приглашают организаторы в городах. Поэтому, если мы еще где-то не побывали — не обижайтесь. В прошлом туре, например, мы объехали города Сибири, а в Барнаул и Омск не заезжали, из-за чего Арсений чуть не ушел из шоу.

- С кем вам страшно было бы выступать или стоять на одной сцене?

Дмитрий: Для меня эталон в юморе — Гарик Мартиросян. Когда он пришел к нам на программу, мне было не боязно стоять с ним рядом. Наоборот, очень легко. Не буду оригинальным, страшно было бы стоять рядом с Владимиром Путиным. Одно дело – шутить на расстоянии, другое — когда он находится в непосредственной близости от тебя.

Шоу "Импровизация" выходит в 21:00 каждый вторник на ТНТ.