Весна приносит с собой не только тепло и солнце, но и новые модные тенденции, которые так или иначе стараются учитывать многие, особенно женщины. Что же будут носить представительницы прекрасного пола в 2018 году, смотрите в подборке Amic.ru.
Тренды
В моде будут как классические тренчи со строгими формами, так и весьма специфические: со множеством карманов, в виде объемной накидки, с яркими принтами, вышивками или бахромой. Также востребованным будет красный кожаный плащ.
Весной и летом актуальным будет микс чистых ярких красок — например, сочетание розового с оранжевым. Это могут быть монохромные вещи разных насыщенных оттенков, собранных в один комплект.
Кроме того, весьма востребованными будут различные спортивные вещи: спортивные костюмы, кожаные комбинезоны в духе мотоспорта, купальники и гидрокостюмы.
Маст хэв
Обязательно стоит приобрести куртку, дождевик или сумку из пластика. А также шубку на раннюю весну или аксесуар из перьев — в офис, конечно, в таком наряде не прийти, а вот для особенного случая стоит взять на заметку.
Остается крайне востребованным и брючный костюм. Но если осенью и зимой он должен был быть красным, то весной и летом стоит отдать предпочтение белому цвету.
Если у вас еще нет небольшой сумочки на пояс — то все таки пришло время ее купить, вернувшись в моду несколько лет назад, уходить в 2018 году этот аксесуар явно не планирует.
Для тех, кто не стесняется показывать нижнее белье, или кому просто позволяет это фигура, мы советуем приобрести лифчик на тонких и длинных шнурках, которые можно обвязать вокруг талии.
Принты и цвета
Принты становятся крупнее и ярче, некоторые плотно связаны с комиксами, поп-артом и работами Энди Уорхола. Остаются востребованными рисунки, напоминающие мех животного и клетка. Последняя становится менее строгой и в пастельных тонах.
Среди актуальных цветов розовый, фиалковый и зеленый неон.
Материалы
В теренде будет вареный деним, а также практичный темный, вообще джинсовые вещи по‑прежнему останутся тотал-луком. А для особых случаев дизайнеры приберегли сверкающий глиттер, и аристикратичные атлас и шелк.
Детали
Смело стоит покупать вещи на шнурках и резинках, а также предметы гардероба, украшенные бахромой из перьев, шелковых нитей, трикотажа и широких лент. Актуальными будут асиметричное декольте и оригинальные вырезы.
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