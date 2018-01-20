Весна приносит с собой не только тепло и солнце, но и новые модные тенденции, которые так или иначе стараются учитывать многие, особенно женщины. Что же будут носить представительницы прекрасного пола в 2018 году, смотрите в подборке Amic.ru.

Тренды

В моде будут как классические тренчи со строгими формами, так и весьма специфические: со множеством карманов, в виде объемной накидки, с яркими принтами, вышивками или бахромой. Также востребованным будет красный кожаный плащ.

Весной и летом актуальным будет микс чистых ярких красок — например, сочетание розового с оранжевым. Это могут быть монохромные вещи разных насыщенных оттенков, собранных в один комплект.

Кроме того, весьма востребованными будут различные спортивные вещи: спортивные костюмы, кожаные комбинезоны в духе мотоспорта, купальники и гидрокостюмы.

Маст хэв

Обязательно стоит приобрести куртку, дождевик или сумку из пластика. А также шубку на раннюю весну или аксесуар из перьев — в офис, конечно, в таком наряде не прийти, а вот для особенного случая стоит взять на заметку.

Остается крайне востребованным и брючный костюм. Но если осенью и зимой он должен был быть красным, то весной и летом стоит отдать предпочтение белому цвету.

Если у вас еще нет небольшой сумочки на пояс — то все таки пришло время ее купить, вернувшись в моду несколько лет назад, уходить в 2018 году этот аксесуар явно не планирует.

Для тех, кто не стесняется показывать нижнее белье, или кому просто позволяет это фигура, мы советуем приобрести лифчик на тонких и длинных шнурках, которые можно обвязать вокруг талии.

Принты и цвета

Принты становятся крупнее и ярче, некоторые плотно связаны с комиксами, поп-артом и работами Энди Уорхола. Остаются востребованными рисунки, напоминающие мех животного и клетка. Последняя становится менее строгой и в пастельных тонах.

Среди актуальных цветов розовый, фиалковый и зеленый неон.

Материалы

В теренде будет вареный деним, а также практичный темный, вообще джинсовые вещи по‑прежнему останутся тотал-луком. А для особых случаев дизайнеры приберегли сверкающий глиттер, и аристикратичные атлас и шелк.

Детали

Смело стоит покупать вещи на шнурках и резинках, а также предметы гардероба, украшенные бахромой из перьев, шелковых нитей, трикотажа и широких лент. Актуальными будут асиметричное декольте и оригинальные вырезы.