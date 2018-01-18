Фото: youtube.com
Видео, на котором зафиксирован пожар в пассажирском автобусе на трассе Самара — Шымкент в Казахстане, появилось в Сети.
На кадрах с места событий видно, как транспортное средство полностью охвачено огнем.
Напомним, в результате пожара погибли 52 человека. По предварительным данным, все они граждане Узбекистана.
Известно, что автобус направлялся в Россию.
Этот чудовищный инцидент произошел на 1068 километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай.
По имеющимся данным, из транспортного средства удалось выбраться только пятерым людям.
Не исключается, что пожар произошел из-за поджога.
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