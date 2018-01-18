Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде. В этой программе официальный представитель Кремля поведал о том, что больше всего не любит лидер российского государства Владимир Путин.

"Лжи и некомпетентности", — ответил Песков на вопрос, что больше всего не любит президент.

Отметим, что программа выйдет в эфир в воскресенье, 21 января. Фрагмент передачи опубликовала ведущая на своей странице в Instagram, пишет РИА "Новости".

