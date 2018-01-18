Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде. В этой программе официальный представитель Кремля поведал о том, что больше всего не любит лидер российского государства Владимир Путин.
"Лжи и некомпетентности", — ответил Песков на вопрос, что больше всего не любит президент.
Отметим, что программа выйдет в эфир в воскресенье, 21 января. Фрагмент передачи опубликовала ведущая на своей странице в Instagram, пишет РИА "Новости".
Комментарии
Т.е. Путин больше всего не любит сам себя? Тяжело так жить.
Свою то некомпетентность он любит
тогда почему кругом некомпетентные ни за что не отвечающие чиновники, если их не терпит президент?
Как самокритично
радостно на душе от того, что все, кто знает как обустроить Россию, тусуются на АМИКе, и оставляют тут свои чудесные и действенные комментарии)
а еще они могут дать оценку всем на свете)
18.01.2018 15:53
Геноцид Эклеров
а вам, что очень нравится, то до чего страну и народ довели за последние 18 лет?
18.01.2018 15:53
Геноцид Эклеров
Я никогда в жизни не готовил борщ и понятия не имею как это делать. Но оценку ему могу дать легко, развёрнуто, точно)
Геноцид Эклеров - простой тролль, пора перестать обращать на него внимание, и он сдуется.
В игнор его.
То есть нашу власть не любит)
видимо ситуация не важная, если опять тролли полезли, совсем скоро США введут персональные санкции против пыниных дружков их жен, детей, их пахан перестает быть гарантом их капиталов на западе, возникает вопрос, а нужен ли им теперь такой пахан.
18.01.2018 16:09
- гость -
анонимные шафки - вот кто троли) ты же даже себя обозначить из толпы не можешь.
18.01.2018 16:21
-гость-
опять полезли малолетки Анального со своим жаргоном типа "пыня"
какая пыня, чё за пыня, им не важно)
они считают, что это остроумно)
примитивные малолетки)
18.01.2018 16:32
Геноцид Эклеров
ты кого малолеткой назвал?
"Лжи и некомпетентности"
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А сам слова сказать не может без лжи... А уж каких он компетентных людей в правительство назначает, прямо начиная с Дмитрия Анатольевича и вниз по вертикали
Ложь и некомпетентность, заложены в самом г. Путине. Если вспомнить все его обещания с 2000-го года, то станет ясно, что этот бывший зав.клубом может только танцевать барыню, под дудку Воров и Жуликов.
Зачем с 2000-го вспоминать? Он 6 лет назад столько на указывал, а выполнить удалось только 35 поручений из 179.
Интересно, как только новость про путина, всплывают одни и те же персонажи на амике, месный с минимум странной заставочкой для сибиряка (или это портрет), сталинский сокол то же весьма необычный субъект (на какой народной стройке киркой бы махал в 37-м за такие слова в адрес первого государственного лица), а комменты то какие компетентные то. Образование выше среднего имеется? Геноцид хотя бы со здравым смыслом дружит.
Геноцид хотя бы со здравым смыслом дружит.
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Геноцид, со здравым смыслом? Перечитайте его вчерашние комментарии где он пишет, что если он о чём-то не слышал и не видел, то этого просто нет.
18.01.2018 17:04
гость
В 1937 первым государственным лицом был тов. Сталин И.В. И уж про него тов. Сталинский сокол навряд ли что-то плохое мог бы сказать. И не потому, что побоялся бы, а потому, что именно в это время ударными темпами тов. Сталин строил великую державу. И построил, что характерно.
P.S. Насколько я понимаю, тов. Сталинский сокол - лётчик, а лётчиков со средним образованием не бывает.
В одном из свои интервью пу говорил что если народ перестанет доверять то уйдет из власти. Следовательно:
1. Не мужик
2.П.....л
3.Лжец
Ты песков, не уводи в сторону. Суда по всему, путин - тихушник. Очень не любит планировать, рассказывать что делает, отчитываться. Делает все "на коленке". Отсюда и результаты - никакие. Так что участие в дебатах он просто ненавидит. И боится
Ну вы и бестолковые...
Перевожу с путинского, подчеркнуто вежливого языка для электората, на обычный язык - "не терплю тех, кто за базар не отвечает".
Кстати, Путин никогда не говорит неправды. Он говорит лишь то, что ему референты в красных папках приносят, а значит заведомую правду, т.к. проверить информацию он не может ввиду оторванности от реальности. То же можно сказать и про компетентность его самого и его окружения. Официальных критериев оценки нет, а субъективные не всегда верны, особенно если они опять же не его или его окружения.
Песков рассказал, что больше всего не любит Путин
Дебаты?
Мужественный человек,всё время переступает через себя,не любит ,но врёт,врёт и врёт. А всё ради народа,заботливый наш!
Дебаты? Не! Возмущенную толпу народа у кремля.