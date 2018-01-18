Тело 64-летнего мужчины обнаружили спасатели в частном доме, где обвалился потолок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как уточняют в ведомстве, тело было обнаружено утром 18 января на улице Лермонтова. У мужчины обнаружили глубокие и обширные ранения головы. Внутри дома отчетливо видны следы обрушения потолка.

Скорее всего, мужчину придавило потолочной балкой во время сна. Местные жители говорят о том, что пару лет назад в этом доме случился пожар, но балка не была заменена. При визуальном осмотре на ней отчетливо видны следы горения.

По предварительной информации, инцидент произошел несколько дней назад. Тревогу забили соседи, которые заметили, что свет в доме погибшего горит круглосуточно, а самого хозяина на улице не видно. Он проживал один, характеризуется с положительной стороны.