Фото: rospisatel.ru, altkprf.ru

17 января ушел из жизни алтайский композитор Михаил Стариков, сообщает сайт altkprf.ru. Прощание с Михаилом Стариковым состоится в Барнауле 19 января с 11:30 до 13:00 по адресу: улица Аносова, 8. Похоронят поэта на его родине, в селе Жилино Первомайского района.

Михаил Стариков — лауреат премии Ленинского комсомола Алтая, заслуженный работник культуры РФ, член Алтайского отделения Союза театральных деятелей России, один из основателей фонда "Пушкин и Поэт", по инициативе которого в Барнауле построен памятник А.С. Пушкину.

Михаил Стариков родился в 1939 году в селе Жилино Первомайского района. С детских лет проявились его музыкальные способности. Он поступил сначала в культпросветшколу, а потом в музучилище, куда будущего композитора взяли без экзаменов.

Еще находясь в училище, Михаил Стариков попал на радио (тогда – радиокомитет, будущая ГТРК "Алтай"). Его знают как композитора-песенника и театрального композитора, как музыканта. Им написаны известные песни о Барнауле и крае: "Сторона моя, Сибирь", "Ветка горного кедра", "Помни только хорошее", "Алтай – жемчужина Сибири" и др. Он написал музыку к спектаклям краевого драмтеатра, ТЮЗа, для театров других городов Алтайского края.

Михаил Стариков работал музыкальным руководителем в ансамбле русского танца "Огоньки", почти 45 лет заведовал музыкальной частью театра драмы Барнаула, 10 лет был бессменным председателем жюри фестиваля "Песни Иткульского лета".

Михаил Стариков написал музыку к более чем 150 спектаклям, сочинил 200 популярных песен. Композиция "Ветка горного кедра" до сих пор считается неофициальным гимном советских туристов.