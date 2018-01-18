Знаменитый "китайский" рынок, расположенный на проспекте Космонавтов в Барнауле, выставили на продажу почти за 400 млн рублей. Об этом сообщает "Катунь 24".

Аукцион по продаже размещен на сайте Министерства имущественных отношений Алтайского края. Сам аукцион назначен на 20 февраля. Начальная цена продажи – 397 млн 879 тыс. рублей. Шаг аукциона – 19 млн 893 тысячи 950 рублей. Задаток – 79 млн 575 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 января по 12 февраля 2018 года.

Торгово-производственному комплексу Алтайского края принадлежит 19 объектов: административное здание, здание проходной, здание здравпункта-бойлерной, здание склада № 1, здание склада № 2, здание склада № 11 (I – II очередь), здание цеха переработки, здание магазина, здание склада, здание склада № 8 (II очередь), здание склада № 8 (I очередь), здание склада № 6, здание овощехранилища, здание склада № 4, здание гаража механического цеха, здание туалета, здание трансформаторной, ресторан-гостиница.

Отметим, что сейчас 100% акций акционерного общества принадлежат Алтайскому краю. Площадь земельных участков составляет 146 498 кв. м.