Фото: ngs22.ru
Водоснабжение было ограничено в нескольких домах на улице Попова в Барнауле из-за коммунальной аварии.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 11:30 18 января поступили данные о повреждении водовода по адресу: улица Попова, 55.
"Аварийной бригадой ООО "Барнаульский водоканал" ведутся аварийно-восстановительные работы. Задействовано 14 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС 4 человека, 1 единица техники", — уточнили в экстренном ведомстве.
Повреждение было оперативно локализовано. Дорожными службами была очищена наледь, образовавшаяся из-за аварии. Все работы планируется завершить 18 января.
Комментарии
Вчера на потоке воды небыло, так про это ничего не написали.
Не может быть. Может тарифы низкие? Не?
Почему информация о порыве появилась только 18.01 в 11:30??? В 156 саду сообщили 17.01 в 15:00 о том, что 18.01 сад не работает в связи с аварией. Водоканал и ук сегодня сообщили по телефону, что авария произошла в 2 ночи 18.01. Кто врет то????
Вот что стихия природная с трубами делает!
Причем на Потоке уже второй раз так - вечером отключают, ночью включают