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Водоснабжение было ограничено в нескольких домах на улице Попова в Барнауле из-за коммунальной аварии.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 11:30 18 января поступили данные о повреждении водовода по адресу: улица Попова, 55.

"Аварийной бригадой ООО "Барнаульский водоканал" ведутся аварийно-восстановительные работы. Задействовано 14 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС 4 человека, 1 единица техники", — уточнили в экстренном ведомстве.

Повреждение было оперативно локализовано. Дорожными службами была очищена наледь, образовавшаяся из-за аварии. Все работы планируется завершить 18 января.



