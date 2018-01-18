Фото: www.yamal.kp.ru
Надвигающиеся на территорию Алтайского края аномальные холода могут стать самыми сильными за последние годы. Об этом в четверг, 18 января, на совещании комиссии по экстремальным ситуациям рассказал начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.
По его словам, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение из-за аномально низкой температуры. Речь идет о периоде с 21 по 24 января.
"Какая погода будет дальше — нам пока трудно предсказать. Возможно, аномальные морозы будут только усиливаться. Температура в ночь с 20 на 21 января в некоторых районах Алтайского края упадет до -35... -40 градусов. В районе Волчихи и Малинового Озера температура опустится до -45 градусов. Такой экстремальной ситуации не было уже 5 лет", — сообщил Люцигер на совещании при губернаторе.
Ранее алтайские синоптики сообщали, что 21 января в крае ожидается аномально холодная погода.
"Местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха -35 …-40 градусов, местами до -45 градусов", — говорится в сообщении ЦГМС.
Согласно данным синоптиков, период крайне низких температур продлится до 24 января.
Комментарии
Готовность номер 1
гисметео с утра снизила с 41 до 36 ну будет минимум 30 ка проверьте потом
Александр Люцифер классную фамилию раздобыл
в Барнауле и 30ка то наврядли будет, с нашим то тепличным микроклиматом)
18.01.2018 16:44
- гость -
Если бы речь шла о лете, то да, температура снизилась. А зимой температура повышается с -41 до -36.
Сильные морозы придут минимум на неделю. Готовьтесь