Житель Барнаула получил три года условного срока и штраф в один миллион рублей за ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве поясняют, что с декабря 2015 по март 2016 года мужчина ввозил в Россию из азиатских и европейских стран незарегистрированные и не прошедшие клинические испытания на безопасность в нашей стране лекарственные средства, содержащие ботулинический токсин типа А, лидокаин, гиалуроновую кислоту и гидролизат плаценты человека.

Отметим, что эти препараты он продавал салонам красоты разных регионов России. Свою продукцию он рекламировал в интернете. Всего было ввезено препаратов на сумму около 2 млн рублей. Изъятые препараты будут уничтожены после вступления в законную силу приговора суда.