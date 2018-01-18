Бывший участник шоу "Битва экстрасенсов" Константин Ямпольский скончался в Воронеже от сердечной недостаточности. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщил изданию приятель мага, о смерти Ямпольского стало известно 16 января. Мужчина рассказал, что выпускники театрального факультета собрали деньги на похороны. У Ямпольского не было родных. В последнее время бывший участник шоу занимался театральной деятельностью и эзотерикой.

Константин Ямпольский — участник 10-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ, победитель проекта "Сверхъестественный отбор" на ТВ3.

