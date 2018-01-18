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Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в преддверии Крещения Господня обратился к жителям региона и поздравил их с великим праздником.

"Дорогие братья и сестры! Приближается великий праздник Крещения Господня, когда мы воспоминаем, как Христос-Спаситель мира пришел на Иордан и хотя, будучи безгрешен, не имел нужды в очищении, принял крещение от Пророка и Предтечи Своего Иоанна. Погрузившись в речной поток, Сын Божий освятил все водное естество и соделал Таинство Крещения благодатными вратами, вводящими новозаветное человечество в спасительную ограду Святой Православной Церкви", — отметил Сергий.

Он также напомнил, что в Барнауле 19 января по сложившейся традиции состоится крестный ход из Знаменского женского монастыря на реку Обь для освящения ее вод.

"Освященную воду как 18, так и 19 января будут раздавать во всех храмах, но следует помнить, что это великая святыня и обращаться с ней нужно с большим благоговением, принимая ее прежде всякой пищи и окропляя ею свои жилища и вещи", — подчеркнул митрополит.

Что касается обряда погружения в купель, то, по словам Сергия, этот народный обычай не является обязательным.

"Следует учитывать состояние своего здоровья и избегать нетрезвости, сквернословия и прочих неблагочестивых поступков при погружении в освященные воды, чтобы своим недостойным поведением не оскорбить святыню и не повредить самим себе", — напомнил митрополит.

В заключение он пожелал всем "благословения во здравие и во спасение душ и телес наших".