О ненормальном поведении птиц на улице Балтийской сообщила в редакцию читательница Ольга. По ее словам, сотни птиц летают по улице. В доказательство своих слов читательница прислала видео, уточнив, что масштаб события на видео не вполне понятен.

В ролике, присланном в редакцию, видно, что множество птиц очень быстро и резко летают. Причем это как одинокие особи, так и целые стаи.