О ненормальном поведении птиц на улице Балтийской сообщила в редакцию читательница Ольга. По ее словам, сотни птиц летают по улице. В доказательство своих слов читательница прислала видео, уточнив, что масштаб события на видео не вполне понятен.
В ролике, присланном в редакцию, видно, что множество птиц очень быстро и резко летают. Причем это как одинокие особи, так и целые стаи.
Комментарии
ПОСЛЕЗАВТРА......
А что в нем странного? Увидели рассыпаные семки на земле и очкуют приземлиться хотя очень хочется , аж бомбит!
+ Скрытая реклама Жилищной инициативы )
Воронка, Ночной дозор)))
И треснул мир на пополам, возник разлом...
Птицы волнуются, значит аномальный холод будет.
хана новостройкам
18.01.2018 16:52
- гость -
хана новостройкам
+++
место там проклято
стадион ищут какой бы расклевать
дошли вести о грядущих холодах видимо, вот и волнуются
Да они какой-то рябины забродившей наклевались и ведут себя неадекватно.
Похоже это свиристели. У нас на Деповской они стаей склевали всё, что им попалось - рябину, ранетки, семена ёлок и т.д. Их прямо засилье в этом году, наверное, им тут хорошо.
Просто СВИРИСТЕЛИ, просто прилетели ...
Это свиристели, господа. В центре города они уже все дички объели, полетели в спальники
Аналогичную непонятную "свистопляску" птиц видел на окраине Мизюлинской рощи. Облепят ранеточное дерево,резко разлетятся стайками и кругами снова возвращаются чтобы облепить то же деревце.И так несколько раз.Довольно необычные танцы ))
Успокойтесь, это к сильному землетрясению
мне показалось, что это голуби. свиристели кучнее летают
Нормальное поведение, ловят летающих комаров и мошек
карачун тебе, церетели
к морозам
Это свиристели, птицы стайные. Ничего необычного.
Правильно, свиристели. Обычное поведение для этих птиц...
А у нас снегири прилетели!
Какие барнаульцы е-нутые такие и птицы. Все нормально.