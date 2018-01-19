Промерзание почвы местами до одного метра в Алтайском крае может негативно сказаться на паводковой ситуации весной 2018 года из-за того, что талые воды не будут уходить в почву. Об этом в четверг, 18 января, сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин на совещании комиссии по ЧС.

"В этом году на некоторых территориях отмечается промерзание почв на глубину более одного метра. Это обусловит и особенности паводка. Предварительно известно, что весна предполагается ранняя и интенсивная, это повлечет быстрый сброс больших объемов поверхностных вод по рельефу. Земля будет впитывать небольшое количество воды. Мы будем ориентировать муниципалитеты, что еще не факт, что паводок в этом году будет легче прошлого года, когда снегозапасы были в два-три раза больше, чем среднемноголетние", — сообщил на заседании губернатор Александр Карлин.

По словам начальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера, на начало декабря 2017 года в регионе был недобор осадков. На текущий момент в Алтайском крае выпало около 48% от нормы осадков, по разным районам региона – от 60 до 80% от месячной нормы. Кроме того, март ожидается теплее нормы и снежным.

"В ноябре прошлого года произошло достаточное промерзание почвы. Дожди, которые прошли перед Новым годом в Алтайском крае, создали в некоторых местах ледяные корки. Весной, независимо от количества осадков, это даст негативный результат – большой склоновый сток и приточность в реки", — сказал Александр Люцигер.

По прогнозам на февраль, в первой половине месяца будет умеренно морозная погода. Осадки в основном прогнозируются в третьей декаде февраля. Март будет теплее нормы с большим количеством осадков. Во многом это будет зависеть от резкой смены погоды в это время года.

Кроме того, как было сказано на совещании, в ближайшие дни в регион придут аномальные морозы — сильнейшие за последние пять лет. Местами температура опустится до -45 градусов.