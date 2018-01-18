Фото: ura.news
Уборные, украшенные золотыми элементами, сделали для руководства Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге. Об этом пишет портал URA.RU.
Отметим, что новые уборные расположены на третьем этаже, где находятся кабинеты проректоров университета. Стены туалета выложены роскошной плиткой и украшены позолоченными элементами.
В дамской туалетной комнате также повесили большое зеркало в золотой раме с надписью: "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных". Эта цитата принадлежит Софи Лорен.
Роскошь поддерживают также позолоченная лепнина на потолке, изящные светильники, картины из камня и мягкие пуфики на подоконнике. Снимки уборной в различных ракурсах уже расходятся по соцсетям, где пользователи в основном называют интерьер безвкусным.
При этом студенты говорят, что пользоваться новыми уборными не могут. В свою очередь, их туалеты, как и большая часть аудиторий университета, находятся в плачевном состоянии.
В пресс-службе учебного заведения изданию сообщили, что ремонт выполнен не за счет средств университета. Это подарок вузу от компании "Сима-лэнд".
"Вуз не потратил ни копейки на этот ремонт. Это подарок от выпускников университета, которые работают в компании „Сима-лэнд“", — сообщили в компании.
А в УрГЭУ ничего такой туалет pic.twitter.com/ns8AmVgDvI— Ваня Щербина (@vanyashcherbina) January 18, 2018
Комментарии
Подарили - отмазка №1 у жуликов-госслужащих.
А разве подарок от выпускников не мог быть в форме отремонтированных аудиторий? Или научились только сортиром пользоваться?
Только в нашей стране, где люди вынуждены ходить в засранные сортиры и на очко с полуметровым выпирающим сталагмитом, у людей появляется желание наверстать упущенное золотыми унитазами инкрустированными драгоценными камнями.