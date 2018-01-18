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Уборные, украшенные золотыми элементами, сделали для руководства Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге. Об этом пишет портал URA.RU.

Отметим, что новые уборные расположены на третьем этаже, где находятся кабинеты проректоров университета. Стены туалета выложены роскошной плиткой и украшены позолоченными элементами.

В дамской туалетной комнате также повесили большое зеркало в золотой раме с надписью: "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных". Эта цитата принадлежит Софи Лорен.

Роскошь поддерживают также позолоченная лепнина на потолке, изящные светильники, картины из камня и мягкие пуфики на подоконнике. Снимки уборной в различных ракурсах уже расходятся по соцсетям, где пользователи в основном называют интерьер безвкусным.

При этом студенты говорят, что пользоваться новыми уборными не могут. В свою очередь, их туалеты, как и большая часть аудиторий университета, находятся в плачевном состоянии.

В пресс-службе учебного заведения изданию сообщили, что ремонт выполнен не за счет средств университета. Это подарок вузу от компании "Сима-лэнд".

"Вуз не потратил ни копейки на этот ремонт. Это подарок от выпускников университета, которые работают в компании „Сима-лэнд“", — сообщили в компании.