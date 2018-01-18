Вознаграждение в один миллион рублей объявлено за помощь в поимке убийц бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

В полиции призывают местных жителей сообщать любую информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших двойное убийство.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , страшное убийство произошло утром 17 января. 35-летний бизнесмен на автомобиле Toyota Land Cruiser хотел отвезти своего семилетнего сына в школу.

Пока автомобиль прогревался, мужчина пошел выбрасывать мусор. Когда он вернулся к машине, около него остановилась "Приора" черного цвета, откуда и вышел киллер. Он несколько раз ударил бизнесмена ножом, после чего тот упал. В этот момент убийца увидел в салоне автомобиля ребенка. Он не пожалел и его — на теле мальчика эксперты насчитали несколько ножевых ран. Позже машина была найдена во дворе между жилыми домами по улице Карагандинской, вблизи которых проживал предприниматель. Известно, что бизнесмен работал в сфере автотехнической экспертизы. Автомобиль пытались поджечь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").