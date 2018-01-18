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Алтайским спасателям торжественно вручили новую технику за 222 миллиона рублей, выделенную региону решением министра МЧС Владимира Пучкова. Среди новинок — аварийно-спасательные автомобили, автоцистерна, квадроциклы, снегоходы, два судна на воздушной подушке, а также мобильный полевой комплекс.

Губернатору Александру Карлину было представлено сразу несколько новинок. Техника обладает уникальными характеристиками. Например, судно на воздушной подушке может использоваться для патрулирования местности, проведения поисково-спасательных работ на воде, мелководье, болотах, сплошном и битом льду и в других самых сложных условиях. Александр Карлин оценил работу нового транспорта, вместе со спасателями совершил пробный рейд по льду реки Обь.

"Техника очень современная, надежная и самое главное — она крайне необходима для наших условий, наших географических масштабов и погодно-климатических особенностей. Суда на воздушной подушке универсальны, могут с очень приличной скоростью передвигаться по суше и водной поверхности. Они обладают хорошей вместимостью, могут перевозить до 10 пассажиров, также их можно использовать в спасательных работах и при передислокации подразделений, которые занимаются вопросами спасения людей, а также в решении других задач по обеспечению жизнедеятельности наших территорий", — поделился впечатлениями глава региона.

Всего в 2017 году за счет средств краевого бюджета приобрели технику и снаряжение на сумму 83 миллиона рублей. В то же время за счет средств федерального бюджета на техническое переоснащение и переоборудование спасательных формирований направлено 222 миллиона рублей. Приобретены новейшие виды аварийно-спасательной техники, в том числе средства беспилотной авиации, которые хорошо зарекомендовали себя в паводковый период для проведения разведки.

Отметим, глава МЧС России Владимир Пучков во время визита в Алтайский край пообещал региону новую технику. Как отметил Александр Карлин, глава МЧС сдержал свое слово.