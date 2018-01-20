Театр Моссовета приедет на гастроли в Барнаул со спектаклем "Трактирщица". За основу взяли классическую итальянскую историю "Трактирщица" и адаптировали ее под русского зрителя.

Показ состоится 27 марта в 19:00 в музкомедии, на сцену выйдут Анна Ардова, Георгий Дронов, Михаил Полицеймако и Григорий Сиятвинда.

В основу спектакля легли отношения между мужчинами и женщинами. По словам орагнизаторов, спектакль "Трактирщица" – это пособие для женщин по использованию различных женских чар в любых обстоятельствах. По сюжету, трактирщица Мирандолина владеет гостиницей, где ей помогает лакей. В гостиницу селятся несколько постояльцев-мужчин, которые безответно влюбляются в хозяйку трактира, и стараются сделать все возможное, чтобы хотя бы поймать на себе всего лишь один взгляд Мирандолины.