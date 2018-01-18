Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве почтальона в Смоленском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В ведомстве поясняют, что 17 января было обнаружено тело 54-летней женщины с признаками насильственной смерти. В этот же день оперативники установили подозреваемого в этом жестоком убийстве.

Оказалось, что днем женщина разносила пенсию местным жителям. Во дворе одного из частных домов на нее набросился подросток. Он взял деревянную палку и начал избивать ею женщину. Кроме этого, он причинил ей множественные ножевые ранения.

Юноша забрал у нее почтальонскую сумку, а тело своей жертвы забросал снегом. Из сумки он украл 35 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие намерено выйти с ходатайством в суд об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.