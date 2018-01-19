Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Крещение в Алтайском крае, как и полагается, пройдет в условиях морозной погоды.

Минувшей ночью температура в регионе опускалась до -30 градусов. Днем в крае будет -12...-17 градусов, в западных районах до -22 градусов.

В восточных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -14...-16 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Также напомним, что экстремально низкие температуры в Алтайском крае установятся уже после Крещения.

Резкое похолодание ожидается 21 января. Местами по краю в период аномальных морозов температура может опускаться до -45 градусов.