Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крещение в Алтайском крае, как и полагается, пройдет в условиях морозной погоды.
Минувшей ночью температура в регионе опускалась до -30 градусов. Днем в крае будет -12...-17 градусов, в западных районах до -22 градусов.
В восточных районах небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -14...-16 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
Также напомним, что экстремально низкие температуры в Алтайском крае установятся уже после Крещения.
Резкое похолодание ожидается 21 января. Местами по краю в период аномальных морозов температура может опускаться до -45 градусов.
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