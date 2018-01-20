31 марта краевую столицу посетит Евгений Дятлов. На сцену театра драмы он выйдет с программой "Городской романс".

"Бархатный баритон необыкновенной красоты, теплота и нежность исполнения, великолепный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за её пределами", — говорят в концертно-театральном агенстве "Лига-Арт".

В репертуаре Егения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, песни Великой Отечественной войны, кинофильмов, народные — русские, украинские и цыганские — а также концертные программы Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и песен собственного сочинения.

Барнаульских зрителей ждет программа концерта, составленная из лучших песен репертуара певца.