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Бархатный баритон и обаяние: Евгений Дятлов выступит в Барнауле

, ИА "Амител"
Лучшие песни из репертуара артиста услышит барнаульская публика

31 марта краевую столицу посетит Евгений Дятлов. На сцену театра драмы он выйдет с программой "Городской романс".

"Бархатный баритон необыкновенной красоты, теплота и нежность исполнения, великолепный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за её пределами", — говорят в концертно-театральном агенстве "Лига-Арт".

В репертуаре Егения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, песни Великой Отечественной войны, кинофильмов, народные — русские, украинские и цыганские — а также концертные программы Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и песен собственного сочинения.

Барнаульских зрителей ждет программа концерта, составленная из лучших песен репертуара певца.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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