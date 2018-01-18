Движение для всех видов транспорта ограничат в Алтайском крае в пятницу, 19 января, из-за прохождения военных колонн. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

19 января движение будет ограничено:

– "полевой район (населенный пункт Контошино) – автодорога "Р-256" – Косиха – полевой район (населенный пункт Косиха)" с 20.40 до 23.40;

– "полевой район (стела "Колоски") – автодорога "Р-256" – Косиха – полевой район (населенный пункт Украинский) с 20.40 до 23.40;

– "полевой район (Кладбище) – автодорога "Р-256" – Косиха – полевой район (населенный пункт Колоски)" с 20.40 до 23.40.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.