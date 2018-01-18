Движение для всех видов транспорта ограничат в Алтайском крае в пятницу, 19 января, из-за прохождения военных колонн. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
19 января движение будет ограничено:
– "полевой район (населенный пункт Контошино) – автодорога "Р-256" – Косиха – полевой район (населенный пункт Косиха)" с 20.40 до 23.40;
– "полевой район (стела "Колоски") – автодорога "Р-256" – Косиха – полевой район (населенный пункт Украинский) с 20.40 до 23.40;
– "полевой район (Кладбище) – автодорога "Р-256" – Косиха – полевой район (населенный пункт Колоски)" с 20.40 до 23.40.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Хорошие новости
))))
амик так перекроют лди откроют для всех
военные давно бы уже могли построить себе грунтовку по полям. во всем цивилизованном мире военные двигаются организованной колонной по шоссе вместе с другими участниками дорожного движения, без всяких перекрытий
Летом в Волгоградской волости видел колонны армейские, а дороги не перекрывали . Они там не полноценные? Или
Там совершенно другой трафик