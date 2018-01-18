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Начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края прокомментировала случай массового снятия легкоатлетов с чемпионата и первенства СФО.

"Это очень тревожный сигнал. Если подтвердится, что дело нечисто, выводы будут серьезные. И прежде всего, в отношении тренеров спортсменок. Сегодня в управлении состоится совещание по поводу этого случая с участием старшего тренера сборной команды Алтайского края по легкой атлетике Сергея Клевцова, известного своим непримиримым отношением к допингу. Однако не будем делать скоропалительных выводов: не исключено, что у девушек были веские основания не продолжать выступление в соревнованиях – надо разобраться", — приводит ее слова "Алтайский спорт".

Как ранее сообщалось, после известия о приезде на чемпионат и первенство Сибири по легкой атлетике допинг-офицеров из РУСАДА сразу 36 спортсменов снялись с соревнований: и взрослые, и юниоры, и даже люди из категории до 18 лет. Кто-то сослался на болезнь, кто-то просто не явился на старт. Среди них были две представительницы Алтайского края Анастасия Кожухова (юниоры до 20 лет) и Марина Рубцова (юниоры до 18 лет). Всего алтайская делегация насчитывала 40 человек.

Как сообщила Regnum начальник отдела подготовки спортивного резерва и развития студенческого спорта Наталья Шубенкова, у обеих спортсменок на то были уважительные причины.

"Обе девочки участвовали в первом дне соревнований. Рубцова в Иркутск ехала уже слегка травмированной. Она пробежала 60 метров, и у нее обострилась травма колена: опухоль была сильной. Во второй день она вышла на старт, но бежать не могла. В объяснительной спортсменка пишет, что действительно нельзя было бежать по всем показаниям и что, может быть, даже будет операция на мениске. Что касается Анастасии Кожуховой, то она у нас после декретного отпуска, недавно приступила к тренировкам и хотела только выполнить кандидата в мастера спорта. Личный намеченный план спортсменка сделала в первый день соревнований, прыгнув в длину. Сейчас она в центре спортивной подготовки сборных команд Алтайского края и тоже пишет объяснительную. Спортсменка нормальная, ни разу в допинге не уличённая", — пояснила Наталья Шубенкова.

Но то, что в случае с алтайскими спортсменками может оказаться простым совпадением, все равно доставит немало хлопот. Похожая ситуация, по словам Натальи Шубенковой, была в 2017 году.

"Но чтобы так массово заболели — это уже подозрительно само по себе. Можно представить двух-трех, ну пятерых, снявшихся по болезни. Но не 36 человек! Это, естественно, кто-то там по ходу начинает искать врачей и всякие отмазки. Человек, которому принесли уведомление о том, что нужно сдать допинг-контроль и который на него не явился, равнозначно тому, что у него положительная проба. Так написано во всех положениях о проведении допинг-контроля. В этом случае проводится очень серьезная проверка", — подчеркнула Наталья Шубенкова.