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Барнаульский духовой оркестр подготовит для зрителей особенный концерт

, ИА "Амител"
В исполнении оркестра прозвучат популярные эстрадные мелодии, народные песни, пьесы и многое другое

Фото: Ok.ru

23 января в ДК "Сибэнергомаш" (Ленина, 147) с программой "Звенит январская вьюга", посвященной зиме, выступит Барнаульский духовой оркестр. О времени лыжных прогулок, катания на коньках, зимних забав, великих христианских праздников и романтических чувств зрителям расскажут вокалистка Ольга Семенова и солисты Алтайского государственного театра музкомедии Юлия Башкатова и Михаил Лямин. Программу украсит хореография участников школы-студии танцев "Лариса".

В исполнении оркестра прозвучат популярные эстрадные мелодии, народные песни, пьесы и многое другое. Дирижером будет Александр Онищенко. Начало концерта в 18:00.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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