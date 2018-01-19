23 января в ДК "Сибэнергомаш" (Ленина, 147) с программой "Звенит январская вьюга", посвященной зиме, выступит Барнаульский духовой оркестр. О времени лыжных прогулок, катания на коньках, зимних забав, великих христианских праздников и романтических чувств зрителям расскажут вокалистка Ольга Семенова и солисты Алтайского государственного театра музкомедии Юлия Башкатова и Михаил Лямин. Программу украсит хореография участников школы-студии танцев "Лариса".

В исполнении оркестра прозвучат популярные эстрадные мелодии, народные песни, пьесы и многое другое. Дирижером будет Александр Онищенко. Начало концерта в 18:00.