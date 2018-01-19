В период надвигающихся на Алтайский край сильных морозов все общеобразовательные учреждения региона будут работать в штатном режиме. По крайней мере, такая рекомендация поступила в организации из Министерства образования и науки.

В то же время родители детей имеют право самостоятельно принять решение, пойдет ребенок в школу или нет. Главное при этом – сообщить о том, что ребенок остался дома, классному руководителю по телефону, а затем — в письменном виде.

В министерстве отмечают, что узнать об организации учебного процесса можно на сайтах школ либо позвонить в администрацию школы.

Важно отметить, что оставшимся дома детям придется самостоятельно изучать учебный материал. Для этого школам рекомендовано организовать дистанционное обучение через информационную систему "Сетевой край. Образование". Здесь дети и родители могут посмотреть домашние задания, пройденные в классе темы.

Особое замечание родителям школьников начальных классов: в министерстве рекомендуют обеспечить сопровождение детей в школу и домой.

Добавим, Министерство образования и науки Алтайского края будет вести контроль явки учащихся на занятия.

В ведомстве по данному вопросу работает "горячая линия": 8 (3852) 298621.