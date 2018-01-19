Фото: avito.ru
Усадьбу площадью 400 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 29,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Продавец коттеджа подчеркивает, что жилье расположено на охраняемой и благоустроенной территории с подведенными коммуникациями.
"Стены: кирпич, утеплитель, наружная отделка – натуральный камень, исполнен в североамериканском стиле. Два полноценных этажа + цокольный этаж + гараж на два автомобиля, внутри дом с полной отделкой, евроремонт и полностью меблированный", — отмечается в объявлении.
На первом этаже находятся большая гостиная, кухня-столовая, гостевая комната, санузел и выход в гараж. На втором уровне — три спальни, два санузла, гардеробная, каминный зал.
В цоколе расположены комната отдыха, котельная, холодная кладовая, сауна с зоной отдыха.
Усадьба находится на участке площадью 16 соток.
Комментарии
Даже во двор не пустили. А дом точно ваш?
А как же внутреннее убранство ? Кота в мешке брать не будем !