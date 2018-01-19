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Нескользкая лестница и места для загара: что ждет барнаульский туркластер

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
День города-2018 в Барнауле пройдет в основном на новых площадках, власти планируют задействовать набережную и Нагорный парк

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин 18 января посетил несколько ключевых объектов строящегося туркластера, рассказав о дальнейших планах по развитию города. Градоначальник, в частности, прогулялся по новой набережной, а также заглянул в парк Центрального района. Конечной точкой маршрута стал Нагорный парк. Компанию ему составили начальник Управления единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула Светлана Чаузова, а также замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Стоит отметить, что, несмотря на холодное время года, работа на объектах туркластера "Барнаул — горнозаводской город" не останавливается. Особенно заметно это в случае с набережной Оби. Здесь сосредоточено внушительное число тяжелой техники. Набережная практически завершена. Территория полностью вымощена плиткой (общая площадь — 9 тысяч кв. м), здесь смонтировано ограждение и освещение, выполнены оригинальные теневые навесы и амфитеатр.

Сергей Дугин заявил, что на площадке уже весной, после окончания всех работ, должны появиться мобильные точки питания, речь о кафе при этом не ведется. Более того, здесь не будут торговать алкоголем. Планируемый ассортимент — соки, воды, мороженое и выпечка. Кроме того, здесь, как и в Нагорном парке, появится бесплатный Wi-Fi.

К слову, второй, нижний ярус набережной градоначальник предложил использовать в качестве места для загара. Возможно, летом здесь установят специальные лежаки. При этом спуски к воде будут перегорожены во избежание несчастных случаев. "Купаться здесь не будут", — резюмировал Сергей Дугин.

Далее глава города проследовал на новую лестницу, ведущую с набережной в Нагорный парк. Сейчас здесь выполняется устройство ограждений, ступеней и фонарей. Отметим, что, в отличие от первой лестницы, ступени нового сооружения покрывают антискользящим покрытием. Его качество не преминули отметить собравшиеся. На вопрос одного из журналистов, не планирует ли мэрия использовать такое же покрытие и на первой лестнице, Сергей Дугин ответил, что подумает над этим. Правда, он тут же добавил, что более эффективным в данной ситуации ему видится ежедневная уборка лестницы от снега и наледи, а также обработка специальными реагентами.

Затем импровизированная экскурсия с участием первых лиц города переместилась в парк Центрального района. Здесь после завершения строительства ограждения уже выполнены новые входные группы с гранитными ступенями, литыми чугунными перилами. Главный вход в парк ведет с улицы Мало-Тобольской, таким образом он станет логическим продолжением пешеходной зоны, т. н. "барнаульского Арбата". Сейчас городские власти разрабатывают концепцию наполнения Центрального парка. В течение нескольких лет здесь появятся площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, сдачи нормативов ГТО. В перспективе может быть смонтировано и колесо обозрения.

Заключительной точкой маршрута чиновников и журналистов стал Нагорный парк. Уже сейчас, к середине января, здесь благоустроена центральная аллея, появились пешеходные дорожки, смонтировано ограждение, посажено более 1150 деревьев и кустарников, среди которых чубушник, спирея, яблони, канадские клены, рябины и т. д. Приобретены и готовы к установке биотуалеты, мусорные контейнеры, а также скамейки и урны.

Характерной особенностью центральной аллеи парка стали многофункциональные фонари, внизу они окаймляются небольшим четырехгранником, который будет служить в качестве скамейки для посетителей Нагорного парка. Впрочем, здесь же предусмотрены и более удобные лавки для отдыхающих, выполненные в классическом стиле — со спинкой. Весной в Нагорном парке намечено устройство проездов, тротуаров и автостоянки на 60 мест (в районе бывшей конюшни), установка малых архитектурных форм, озеленение и освещение территории, а также ограждение террас. Более того, вероятно, уже следующей зимой рядом с конюшней появится несколько катков для фигурного катания.

Добавим, пока в парке особо выделяется смотровая площадка и беседка для молодоженов, где в будущем будут проходить фотосессии. При этом глава города высказал пожелание по соседству установить дополнительную малую архитектурную форму, для того чтобы брачующиеся не оставляли памятных замков на ограждениях самой ротонды и не портили тем самым ее внешний вид.

Кстати, Сергей Дугин отметил, что ранее анонсированное колесо обозрения в Нагорном парке размещаться не будет. Скорее всего, оно может появиться рядом со зданием Речного вокзала. Эта инициатива исходит от самого собственника здания. При этом глава города не стал исключать, что действующее колесо обозрения на площади Сахарова в ближайшем будущем придется демонтировать.

В завершение градоначальник отметил, что все площадки туркластера в 2018 году будут наполнять событийными мероприятиями. Особняком здесь стоит День города. Основные торжества пройдут на новой набережной, пешеходной улице Мало-Тобольской, а также в Нагорном парке и парке Центрального района. "Одной из главных задач будет сделать так, чтобы люди не скучали на одном месте, а постоянно перемещались по интересным новым площадкам", — заявил собравшимся Сергей Дугин.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

19.01.2018 11:30
- гость -

места для загара

да почти во всем городе загорать можно. пилите деревья сильнее

0  0
19.01.2018 11:50
- гость -

более эффективным в данной ситуации ему видится ежедневная уборка лестницы от снега и наледи, а также обработка специальными реагентами

А слабо по этой лестнице подняться, сразу после уборки снега с наледью и обработки реагентами? Когда уже дойдет, что не в уборке дело, а в самой плитке, которая без налипшего снега становится еще более скользкой

0  0
19.01.2018 11:59
гос ть

Как красиво черный служебный крузерок Дугина стоит . А свой за 5 млн дома в гаражике

0  0
19.01.2018 12:00
гость

Хорошо на лестнице поработал дядя , скоро и еще домик появится и еще за границей недвижимость

0  0
19.01.2018 13:08
- гость -

Зачем в такие морозы и холода строить? Куда торопиться?
разве качество строительства не страдает от холода?

1  0
19.01.2018 13:52
- гость -

Избавьте гуляющих по набережной от созерцания голых тел загорающих, пожалуйста! Тем более, большинству граждан никак нельзя похвастаться фигурой, а глядеть на свисающие животы и складки а ля шарпей просто противно. К тому же если человек разделся - он непременно прыгнет в Обь, хоть ты десять заграждений поставь. Сделайте на Помазкине нормальный пляж и зону отдыха вместо понтов в виде конгрессцентра - и всем будет хорошо.

0  0
19.01.2018 14:19
Архитектор

.....помнится в этом же составе, неоднократно (скоропалительно) было обещано окончание строительства к НОВОМУ ГОДУ !!! Можно предложить Дугину спасительную шутку : Вам же не сказали, к какому именно ! Впечатление такое - ходит уставший человек, желающий вдохнуть и отдохнуть и иногда "буровит" необдуманные вещи, которые никогда не будут реализованы. Предлагаю "засекретить" подобные посещения градоначальника.

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