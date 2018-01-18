Руководство Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области не станет наказывать студентов, снявших клип в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), сообщает RT со ссылкой на директора техникума Владимира Тигина.

"Традиционно в этом случае идет служебное расследование. То ли это наши издержки в работе, то ли что-то другое. Поймем и потом прокомментируем. Отчисления и выговоры — самое неправильное. Нужно сначала задать вопрос себе: все ли мы сполна делаем, все ли у нас с воспитательной работой в порядке?" — заявил Тигин.

По его словам, со студентами уже проведено общее собрание.

"Ничего внятного они не сказали. Говорят, что хотели приколоться", — добавил Тигин.

Ранее сообщалось, что Росавиация проводит проверку в связи с появлением в Сети записи, на которой курсанты УИГА танцуют в нижнем белье. На двухминутной видеозаписи 14 студентов первого курса летного факультета танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction. В Росавиации пообещали уволить и отчислить всех причастных "к этому безнравственному эпизоду".