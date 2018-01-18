В Забайкальском крае проводится проверка после сообщений об отмене школьного автобуса, из-за чего дети вынуждены идти через лес, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

"Следователи регионального следственного управления в ближайшее время проверят соответствие данных СМИ действительности. Будут опрошены жители поселка Каменный Карьер, а также представители районной администрации", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в поселок Каменный Карьер Читинского района Забайкальского края второй месяц не ездит автобус для школьников. Дети вынуждены идти через лес, где водятся дикие животные.