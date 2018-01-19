Сегодня, 19 января 2018 года, состоится конференция работников и обучающихся АлтГУ. В повестке – отчет ректора о работе вуза в 2017 году. Накануне глава Алтайского государственного университета Сергей Валентинович Землюков побывал в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле и рассказал о том, что дал статус опорного университета, о планах на текущий год и амбициозных целях на ближайшую пятилетку, а также о цели попасть в двадцатку ведущих вузов России. Подробное интервью читайте на портале Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Сергей Валентинович, если подводить итоги 2017 года, то каким он был для университета?

- Январь — актуальное время для подведения итогов. Это был очень важный год для университета. Мы стали призерами двух крупных образовательных проектов. Первый — это проект опорных вузов, который направлен на формирование и влияние университетов на региональном, межрегиональном и российском уровне. Он очень важен для нас, так как потенциал нашего вуза позволил нам победить в этом очень тяжелом серьезном конкурсе.

Второй проект, в котором мы победили, – это национальный проект в сфере образования, называется "Вузы как центры создания инноваций".

- Если говорить об итогах, в 2017 году Алтайский государственный университет получил статус опорного вуза. Можно говорить о положительных последствиях присвоения АлтГУ этого статуса?

- Есть достаточно хорошие, интересные результаты. Но можно в целом констатировать, что этот год был адаптацией не только к новому статусу, самое главное – к адаптации трансформации тех задач, которые стоят перед университетом и которые в связи с этим должны быть трансформированы в опорном университете. Потому что опорный университет — это не про университет, это про взаимодействие и влияние вуза на региональное развитие во всех его аспектах.

Мы только что подводили итоги с руководителями наших подразделений. Они мне говорят, что, мол, мы открыли новые программы, мы сделали вот это. Я спрашиваю: "А что это дает региону?" Вот когда по программе для региона мы готовим математиков, физиков, именно для регионального заказа, для развития региональных направлений, отраслей, сфер – вот это про опорный университет.

- А есть сегодня у региона потребность в каких-то конкретных специалистах? Кого не хватает на нашем рынке?

- Конечно. Есть потребность в целом. Ежегодно регион заказывает бюджетный набор в федеральном министерстве, обосновывая потребностью регионального развития. Здесь участвуют Министерство труда и занятости, Министерство образования и так далее. Это первое. Второе: свою потребность регион проявляет и в том, что делает целевой заказ через муниципалитеты для подготовки специалистов для конкретных территорий. Например, педагоги, врачи и так далее.

И, наконец, есть прямые заказы отраслей, предприятий на подготовку специалистов, так называемые целевые договоры с предприятиями и организациями. Последнее направление особо перспективно, но пока с трудом идут наши предприятия, наш бизнес на то, чтобы готовить специалистов. Они могут свободно взять их с рынка.

- Но это проблема не только Алтайского края, всей России.

- Да, это общероссийская проблема.

- Вуз в 2017 году представил в Минобрнауки пятилетнюю программу развития. И новая программа весьма амбициозная. Например, согласно программе, университет должен стать конкурентоспособным на международном уровне. Какие результаты будут означать достижение цели?

- Позвольте здесь вернуться к вашему первому вопросу: чего достиг университет? Вот если в целом, если говорить про образовательную деятельность, то открыты новые программы по стратегическим направлениям и начата подготовка специалистов по стратегическим направлениям развития Алтайского края.

Первое — это агробизнес. Для агропромышленного комплекса начали подготовку специалистов, проводятся серьезные прикладные научные исследования, которые уже вывели на предприятия Алтайского края и не только. Продукты производства нашего инжинирингового центра "Промбиотех".

Второе - биомедицина и фармацевтика. Третье направление — туризм, сервис, туристско-рекреационный кластер. Четвертое — взаимодействие с Центрально-Азиатским регионом, продвижение образовательных продуктов и интересов Алтайского края в данном регионе. Не только подготовка специалистов.

И по каждому из этих направлений у нас есть реальный достигнутый результат. И с точки зрения научных исследований, и с точки зрения работы по каждому направлению с конкретными предприятиями, организациями, управлениями, правительством Алтайского края.

- А есть конкретные примеры успешного взаимодействия с нашими предприятиями?

- Конечно. Например, кормовые добавки нашего инжинирингового центра "Промбиотех" используются на сельхозпредприятиях Алтайского края. В 2017 году оборот составил свыше 100 миллионов рублей.

Сейчас мы активно работаем с нашими партнерами в сфере формирования нашего туристско-рекреационного кластера. В частности, речь идет о развитии новых направлений: "Белокуриха-3", "Белокуриха-2". Здесь задействованы биологи, географы, экономисты. Рассматривается также и оздоровительный туризм.

- Возвращаясь к вопросу о конкурентоспособности на международном уровне…

- Международная конкурентоспособность - это обобщенный показатель, который реализуется через различные направления. Ну, во-первых, это количество совместных образовательных программ, количество специалистов, которые приезжает в университет на обучение, количество специалистов, которые уезжают в другие университеты. Это значит, что признается наш диплом и с нами интересно работать.

В этом году у нас обучается 1850 иностранных студентов. Это первое. За 2017 год с нами проработало свыше 150 ученых и педагогов из зарубежных вузов. Это тоже признание конкурентоспособности. Наш диплом, если студенты приезжают, востребован. И его могут предъявить, прежде всего, конечно, в азиатских странах, наши соседи.

Также о конкурентоспособности свидетельствует интерес к нашим научным разработкам и научным проектам. Очень крупное карагандинское фармпредприятие сделало заявку на открытие филиала университета для подготовки специалистов в сфере химико-фармацевтической деятельности для этого предприятия.

- Также в программе на ближайшие пять лет есть еще одна амбициозная цель: по итогам реализации программы Алтайский госуниверситет должен оказаться в двадцатке ведущих российских вузов. За счет чего должен быть достигнут результат?

- Попадание в рейтинги рассматривается на основе суммы интегрированных показателей. Многие международные рейтинги, например QS, оценивают такой показатель, как академическая репутация. Это публикационная активность, двойные дипломы, научные исследования. По этому показателю можем сказать, что 2017 год дал нам хороший результат. Мы попали в 100 лучших вузов стран БРИКС по версии международного рейтингового агентства QS.

Всего в этот рейтинг попали 25 вузов из России, из них 21 участвует в проекте "5-100", и Алтайский государственный университет. Мы в 2014-м были на 150-м месте, за три года вошли в топ-100. Второе — национальные рейтинги. Сегодня мы в национальном рейтинге "Интерфакс" занимаем где-то 25-27 позицию. Нам немного осталось подниматься, но теперь каждая позиция дается с большим трудом.

А в рейтинге, который ведет "Эхо Москвы", мы занимаем примерно 40-45 позицию. Движение есть и направление понятно, но каждое последующее место — это работа, работа и еще раз работа. Это достижение всего коллектива университета.

- Конкуренция огромная. Но есть цель. Сергей Валентинович, в начале 2018 года должно стать понятно, кому из опорных вузов второй волны будут выделены деньги. Размер финансирования пока не уточняется. Рассчитывает ли АлтГУ на транш?

- Сейчас ситуация такая. Есть совет по международной конкурентоспособности при Минобрнауки. Где-то в конце февраля или в начале марта будет заседание совета, где каждый из опорных вузов представит короткие отчеты о проделанной работе и стратегические проекты. И будет решаться вопрос о финансировании. Это, несомненно, очень важно.

Для продвижения университетов, конечно, нужны средства – средства на оборудование, научные исследования, для поддержки ведущих ученых, для их приглашения. И так далее.

- Причем деньги нужны немалые.

- И чем выше вы поднимаетесь в этом рейтинге, тем больше нужно средств на развитие вуза, в том числе на заработную плату профессорско-преподавательского состава. Ведь лучших тоже смотрят. Также мы выбираем лучших студентов, привлекаем особо талантливых, в том числе высокой стипендией. Вот 20 с лишним тысяч рублей мы платим призерам и победителям олимпиад.

И вот, возвращаясь к вопросу о финансировании: борьба за ресурс будет очень серьезная. Однако здесь нам уже помогает зарабатывать деньги бренд опорного университета. Статус — это серьезное дополнение, чтобы университет мог реализовать свой научно-образовательный потенциал и получить деньги не только напрямую, как опорный вуз, но и через другие фонды, источники, которые существуют для поддержки образования.

Сейчас мы выходим работать с агентством стратегических инициатив, выходим на федеральные институты развития, создаем коллаборации с академиями наук. С нами начинают сотрудничать коллективы с более высоким научным уровнем, и мы начинаем выходить на более высокий уровень. Потому что есть статус опорного университета.

- И все же, если деньги поступят, на что пойдет транш?

- В программе стратегического развития, которая утверждена Минобрнауки и правительством Алтайского края, все деньги расписаны. Если они пойдут на стратегический проект, значит, это будет реализация научного проекта. Тот, который будет оценен как наиболее перспективный. Также образовательные направления требуют оснащения новых лабораторий, необходимо отправить преподавателей на стажировку, пригласить к себе преподавателей.

- Ваш коллега, ректор АлтГТУ Андрей Михайлович Марков, сказал, что "политех" будет бороться за статус опорного вуза в 2018-м. Для АлтГУ это может считаться конкуренцией?

- Правильное решение — бороться за повышение своего статуса. Это правильное решение молодого ректора. Амбициозность, такую высокую задачу также должен воспринимать коллектив.

Вряд ли в одном регионе может быть несколько опорных университетов. Тем не менее это стремление вполне закономерно понятно. Технический университет имеет очень хороший потенциал, который надо развивать. И впереди будет еще много конкурсов.

- Так вы не считаете АлтГТУ конкурентом?

- Ну мы же уже участвовали в конкурсе.

- Тогда про реализацию национального проекта в сфере образования "Вузы как центры создания инноваций". Одно из направлений – социальные проекты, социальное предпринимательство, влияние вузов на социальную среду. Есть ли примеры удачных кейсов других вузов?

- Да, такие кейсы есть. Мы очень хорошо работаем с Томским госуниверситетом. Там есть наработки, которые можно брать и применять. Томичи очень активно работают с региональной властью, с городом и предоставляют свои площадки школьникам для подготовки к обучению в вузе. Также они предоставляют горожанам возможность посещать свои культурные мероприятия и проводят эти мероприятия. Они вышли на серьезное соглашение с "Томскнефтью" и занимаются переподготовкой предпринимателей в сфере различных переработок. У нас и свой потенциал очень хороший.

В 2017 году в программе социально-технологического предпринимательства приняли участие 180 студентов. В этом году мы утроим это количество и постепенно введем эти модули в основные образовательные программы всех направлений подготовки нашего университета.

- Сергей Валентинович, в продолжение вопроса об инновациях. Сегодня об этом очень много говорят. И никто не будет отрицать, что в Алтайском крае, в том числе в классическом университете, есть разработки, которые могли бы быть использованы на наших и не только наших предприятиях. Но не всегда к этому готов бизнес. Это проблема не только нашего региона. Опять же, всей страны.

- Если коротко, то если предприятие само инновационное, если оно нацелено на новые продукты, услуги, на улучшение своих продуктов и услуг, то оно неминуемо должно повернуться к университету, к науке, к образованию, где ему предоставят научную разработку, предложат переподготовку или для него подготовят специалистов.

У нас прошла хорошая встреча с советом предпринимателей Барнаула. Они посмотрели нашу лабораторию, и кто-то увидел свой будущий продукт в тех научных разработках, которые у нас есть.

Если у предприятия нет инновационной составляющей, мы, конечно, не можем помочь этому предприятию. Оно не пойдет к нам за поддержкой, за помощью, за советом или сотрудничеством.

- Настанет ли то время, когда наука будет работать в том числе и под запросы бизнеса?

- Не сразу и не во всех проявлениях. Но отрасли, инновационные по своей сути, например, информационные технологии, вот они приходят. Мы с ними работаем. Где-то какие-то направления более инертны.

Процент внедряемости разработок наших ученых в производство невысокий. Это 25-30 процентов.

- В настоящее время в АлтГУ существует несколько десятков, около 40, малых инновационных предприятий. Каков оборот по итогам 2017 года?

- Тяжелый был год. Немного снизили оборот. В 2016 году было 100 с лишним миллионов, в прошлом — 82 миллиона. Но мы идем на расширение спектра этих инновационных предприятий и стараемся их открывать не тогда, когда есть разработки, а тогда, когда нашли предприятие, которое уже готово работать по нашим научным разработкам.

- Сергей Валентинович, 19 января в вузе пройдет конференция работников АлтГУ. В повестке — отчет ректора о работе университета за 2017 год. Можно тезисно, о чем будет ваш доклад?

- Буду говорить о результатах работы в 2017 году, чего удалось достичь, что удалось сделать и о том, чего достичь не удалось. Где у нас самые большие проблемы, или, как сейчас модно говорить, вызовы, которые стоят перед нами в 2018 году, и что мы должны предпринять, чтобы текущий год был для нас более благоприятным с точки зрения продвижения опорного университета и с точки зрения реализации направлений развития опорного вуза в интересах жителей региона, в интересах экономической и социальной сфер региона.