В Крыму задержан 35-летний гражданин Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России. Об этом сообщает республиканское погрануправление ФСБ.
По данным ведомства, мужчина был в федеральном розыске с октября прошлого года из-за осквернения государственной символики РФ. Однако задержать его удалось только сейчас при проверке документов на автомобильном пункте пропуска "Армянск".
Отмечается, что за содеянное злоумышленнику грозит до года тюрьмы. В настоящее время сотрудники пограничной службы передали его инициаторам розыска — крымскому управлению ФСИН.
Комментарии
В 2014 году размер бюджетных средств выделенных ФСИН составил 274 млрд. руб. При численности заключенных 675 тыс. человек.
Не трудно подсчитать, что на содержание 1 заключенного тратится около 33 000 руб. в месяц = 405 000руб. в год!
Россиянам дорого обойдётся этот гражданин Украины.
При чем тут "гражданин Украины" "Крым"? На других заключенных меньше денсредств тратится? Или всех отпустить? БРЕД не пишите.
Заключенный должен испраляться обязательным трудом, который бы покрывал расходы на его содержание.
Исправляться
19.01.2018 08:37
- гость -
а как ты его заставишь трудиться?
чистая уголовщина.
есть факт преступления.
есть соответствующая статья УК.
наказание очищает: пусть получит свой срок, отбудет его от звонка до звонка, а потом валит в свою страну 404, с запретом посещения территории РФ.