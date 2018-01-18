В Крыму задержан 35-летний гражданин Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России. Об этом сообщает республиканское погрануправление ФСБ.

По данным ведомства, мужчина был в федеральном розыске с октября прошлого года из-за осквернения государственной символики РФ. Однако задержать его удалось только сейчас при проверке документов на автомобильном пункте пропуска "Армянск".

Отмечается, что за содеянное злоумышленнику грозит до года тюрьмы. В настоящее время сотрудники пограничной службы передали его инициаторам розыска — крымскому управлению ФСИН.