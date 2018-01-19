Депутаты Петербурга не согласны увольняться в связи с утратой доверия

Депутаты петербургского Заксобрания, рассматривая поправки ко второму чтению городского закона "О порядке увольнения лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга в связи с утратой доверия", сочли незаконной идею Юридического комитета питерской администрации лишать постов не только чиновников, но и депутатов, пишет "Парламентская газета".

"Депутаты избираются всенародным голосованием и отвечают исключительно перед своими избирателями. Причины, по которым их можно лишить мандата, указаны в законе "О противодействии коррупции". Это наличие гражданства иностранного государства, счетов в иностранных банках, выход из фракции той партии, от которой был избран", — объяснили в комитете Заксобрания по законодательству.

Другое дело – чиновники, их назначают. И тот, кто назначил, вполне может перестать им доверять. В том числе это касается работников органов, подотчетных депутатам. Согласно рассматриваемому закону, теперь отзывать можно будет сотрудников Контрольно-счетной палаты, уполномоченных по правам человека, ребенка и бизнес-омбудсмена.

"Отстранить их от должности из-за утраты доверия можно при возникновении конфликта интересов, осуществлении предпринимательской деятельности, участии в иностранных НКО, предоставлении ложных сведений о доходах либо отказе от предоставления их вовсе", — подчеркнули в комитете по законодательству.