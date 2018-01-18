Отдать голос на выборах Президента России в марте 2018 года станет проще — вместо открепительных удостоверений появится новая платформа "Мобильный гражданин", которая позволит соотечественникам проголосовать вне зависимости от места регистрации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новый порядок предполагает, что россияне могут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке. Теперь человеку достаточно будет открепиться от установленного по месту прописки участка и прикрепиться к тому, где ему будет удобнее проголосовать.

Если гражданин заранее знает, где он будет находиться в день выборов — 18 марта 2018 года, он может подать соответствующее заявление с конца января по 12 марта.

В случае незапланированного отъезда документ можно будет отправить вплоть до 17 марта. Отмечается, что нововведение направлено на совершенствование выборной процедуры с точки зрения повышения ее прозрачности и удобства для соотечественников.