Первый вице-спикер палаты Иван Мельников после заседания Совета Думы сообщил, что Госдума рассмотрела 1535 законопроектов из 2020, которые были внесены в предыдущие созывы, пишет "Парламентская газета".

По словам Мельникова, сейчас на рассмотрении находится 1341 законопроект. 485 внесены до начала работы седьмого созыва и 856 — в седьмом созыве.

"Всего в седьмом созыве приняла 656 законов, при этом 233 из них внесены в предыдущих созывах и 423 внесены в седьмом созыве", — сказал Мельников.

С прошлых созывов в Госдуму перешло 2020 законопроектов, из них рассмотрено 1535, то есть 76%. Приняты 233 инициативы. Таким образом, депутатам осталось обсудить 24% залежавшихся инициатив.

"На Совете Думы обсудили вопрос эффективности работы фракций и комитетов в этом направлении, и спикер Госдумы дал соответствующие поручения и рекомендации по поводу необходимости продолжения этой работы", — отметил Мельников.

Он добавил, что на заседании Совета Думы рассмотрели вопрос о законопроектах, которые были внесены до шестого созыва. Таких документов 166, из них рассмотрели 117 и приняли 2.

"Это говорит о том, что законопроекты, которые были внесены в Госдуму давно, теряют свою актуальность, и даже если прописанная там тема может быть правильной, все равно проходит много времени, и инициативы, как правило, надо перевносить с учетом обновления законодательной базы", — добавил Мельников.