Президент России Владимир Путин в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл на Пискарёвское мемориальное кладбище Санкт-Петербурга и возложил цветы к монументу "Мать-Родина", сообщает РИА "Новости".

По пути от Вечного огня к монументу глава государства остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду.

У монумента к Путину подошел пенсионер Евгений Щербаков. Совершенно неожиданно оказалось, что его отец Николай Петрович командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке.

Пенсионер попросил главу государства о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят торжественные мероприятия в местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда. Начавшаяся 8 сентября 1941 года, она продлилась почти 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года.

За период блокады погибли, по разным оценкам, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. На Нюрнбергском процессе официально заявленная цифра погибших приближалась к 632 тысячам человек. Только 3% из них погибли от авиаударов и артобстрелов, остальные скончались от голода.