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Обычный пенсионер подошел к Путину, когда тот чтил память жертв блокады

, ИА "Амител"
В день 75-летия прорыва блокады Ленинграда президент прибыл на мемориальное кладбище

Фото: dnr-live.ru

Президент России Владимир Путин в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда прибыл на Пискарёвское мемориальное кладбище Санкт-Петербурга и возложил цветы к монументу "Мать-Родина", сообщает РИА "Новости".

По пути от Вечного огня к монументу глава государства остановился возложить цветы у братской могилы, где похоронен его брат Виктор, скончавшийся в блокаду.

У монумента к Путину подошел пенсионер Евгений Щербаков. Совершенно неожиданно оказалось, что его отец Николай Петрович командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. 

Пенсионер попросил главу государства о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят торжественные мероприятия в местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда. Начавшаяся 8 сентября 1941 года, она продлилась почти 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года.

За период блокады погибли, по разным оценкам, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. На Нюрнбергском процессе официально заявленная цифра погибших приближалась к 632 тысячам человек. Только 3% из них погибли от авиаударов и артобстрелов, остальные скончались от голода.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.01.2018 09:17
- гость -

случайных людей рядом с ним не бывает, только лизуны одного места

0  0
19.01.2018 09:28
- гость -

Это тоже часть его предвыборной компании?

0  0
19.01.2018 09:31
- гость -

19.01.2018 09:17
- гость -
случайных людей рядом с ним не бывает, только лизуны

у вас пунктик на этот счет, и вы об этом ежедневно кричите

0  0
19.01.2018 09:32
- гость -

Подошел человек поговорить о военном прошлом предков, что в этом плохого?
просто один из моментов жизни...

0  0
19.01.2018 09:35
- гость -

Зачем вообще про это писать???

0  0
19.01.2018 09:36
- гость -

В у меня телевизор с холодильника упал, мастера жду!

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