Дума Хабаровского края направила в Госдуму законопроект о том, чтобы дать врачам госклиник право выдавать справки о том, что инвалид нуждается в постороннем уходе, пишет "Парламентская газета".

"Наделить федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) полномочием по выдаче заключения о нуждаемости инвалида в постороннем уходе и помощи", — говорится в документе.

Поправку предлагается внести в статью 8 Закона "О социальной защите инвалидов в РФ".

На основании этой справки и статей 128 и 263 Трудового кодекса работодатель обязан предоставлять сотруднику, ухаживающему за инвалидом до 18 лет, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.

Соответствующий отпуск не подлежит согласованию между сторонами накануне календарного года, а предоставляется в удобное для работника время.

Нынешняя редакция статьи разрешает МСЭ выдачу таких справок только помощникам инвалидов-военных и призывников, число которых в России несопоставимо меньше, чем штатских.