Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил попробовать мельдоний, сообщает РИА "Новости".

"Мельдоний, милдронат — я никогда не видел, покажите. Я прямо сейчас возьму, а когда же еще", — заявил Жириновский, совершая покупку в аптеке на Тверской улице в Москве.

Фармацевт в аптеке предупредил политика, что препарат назначает врач. Жириновский пообещал посоветоваться с доктором, но для начала решил почитать инструкцию к препарату.

"Я проверю, раз весь мир шумит, раз он продается", — добавил лидер ЛДПР.

Средства на основе дегидрата мельдония используются для терапии при стенокардии, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, в комплексном лечении острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, при пониженной работоспособности и физическом перенапряжении, в послеоперационный период для ускорения реабилитации. В декабре 2017 года эксперты фармацевтического рынка сообщали, что продажи медикаментов на основе мельдония продолжают расти в России второй год после спортивного скандала вокруг этого препарата. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило препарат "Милдронат" (действующее вещество мельдоний) с 1 января 2016 года.