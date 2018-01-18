Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям.

Как отмечается, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.

По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома.

Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет.

"Афера основывалась на поддельных документах. "На бумаге" поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта", — уточнил источник.

Подозреваемого уже задержали.