Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружил новое хищение при строительстве космодрома Восточный, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Нарушение закона зафиксировала служба безопасности центра, материалы передали следователям.
Как отмечается, речь идет о сумме в 7,6 миллиона рублей.
По словам собеседника агентства, аферу провернули при поставках оборудования и материалов для строительства стартового и технического комплекса космодрома.
Один из сотрудников ЦЭНКИ вместе с "неустановленными следствием лицами" решил "распилить" выделенный на эти работы бюджет.
"Афера основывалась на поддельных документах. "На бумаге" поставки и отгрузки шли, однако компания-подрядчик фактически не выполняла требования контракта", — уточнил источник.
Подозреваемого уже задержали.
Комментарии
Да там уже пора растрельную статью применять к любителям бюджетных средств.