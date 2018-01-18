Приволжская транспортная прокуратура представила результаты проверки в связи с появлением в СМИ видеоролика с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов УВАУ ГА, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из Института, не выявлено", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Росавиации пообещали уволить и отчислить всех причастных "к этому безнравственному эпизоду".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале сообщил следующее: "Я направил письмо на имя министра транспорта Соколова, главы Росавиации и ректора Ульяновского авиационного училища, чтобы оставили в покое курсантов, чьи танцы в общежитии возмутили их. Ребята просто станцевали, сделали пародию, они не пытались кого-то оскорбить и никак себя не опорочили".

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также высказался против жестких мер: "Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям".