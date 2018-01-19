Врач, инженер и работник государственных органов попали в тройку самых престижных профессий среди россиян, пишет "Российская газета".

Такие данные социологи ВЦИОМ озвучили на Гайдаровском форуме, который сейчас проходит в Москве.

Эксперты уточняют, что 68% россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали для себя профессию врача, 66% — профессию инженера, и 61% наших сограждан хотели бы, чтобы их дети стали работниками государственных органов.

Кроме них в "престижном списке" оказались предприниматель (60%), преподаватель вуза (54%), военнослужащий (50%), учитель (42%) и даже журналист (36%).