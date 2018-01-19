Врач, инженер и работник государственных органов попали в тройку самых престижных профессий среди россиян, пишет "Российская газета".
Такие данные социологи ВЦИОМ озвучили на Гайдаровском форуме, который сейчас проходит в Москве.
Эксперты уточняют, что 68% россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали для себя профессию врача, 66% — профессию инженера, и 61% наших сограждан хотели бы, чтобы их дети стали работниками государственных органов.
Кроме них в "престижном списке" оказались предприниматель (60%), преподаватель вуза (54%), военнослужащий (50%), учитель (42%) и даже журналист (36%).
Комментарии
Самая престижная профессия - огигарх!)))
Нет ничего страшнее чем врач сделавший из процесса лечения бизнес. Ведь чем больше болеет пациент тем он прибыльнее.
врач - это скорее даже не профессия, это призвание. это возможность для самореализации, как творца, как спасителя человеческих жизней. пожалуй, лишь стоматологи да пластические хирурги являются бизнесменами от медицины.
ЗЫ ту гость 08:24
оГигарх? мдя...