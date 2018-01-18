В Краснодаре эвакуировали из здания школы более тысячи учеников и сотрудников, предположительно, из-за распыления газового баллончика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Как отмечается, во время урока учительница и ученики шестого класса стали без причины кашлять, появилось першение в горле.

Администрация школы приняла решение вызвать экстренные службы и вывести всех детей и персонал на улицу.

По предварительной версии, возможно, имел место факт распыления газового баллончика, однако и присутствовавшие в кабинете дети отрицают данный факт, и первичный осмотр их вещей также не выявил наличия баллончиков.

В результате инцидента никто не пострадал.