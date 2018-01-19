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Почему повышение пенсионного возраста неизбежно

, ИА "Амител"
Повышение пенсионного возраста будет иметь два оздоравливающих эффекта

Фото: centro.news

Директор независимого института социальной политики РАНГХиГС Татьяна Малева на Гайдаровском форуме рассказала о своих взглядах на грядущую пенсионную реформу в России, сообщают "Ведомости".

"Мы впадаем в долгосрочную негативную демографическую яму, когда главной проблемой экономики становится дефицит рабочей силы и дефицит экономически активного населения. Не хватает 10 миллионов человек, если по прогнозам", - отметила экономист.

По ее словам, повышение пенсионного возраста будет иметь два оздоравливающих эффекта: для пенсионной системы, что приведет к изменению в соотношении плательщиков и получателей, а также это позволит задержать на рынке труда экономически активное население.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.01.2018 06:10
- гость -

дефицит рабочей силы и дефицит экономически активного населения.
-----------------
И где этот дефицит наблюдается? В Москве? В России же работы нет!

1  0
19.01.2018 06:23
ali-bar60

...кремлевские небожители стали жить дольше,лучьше..!! Им можно "работать"" до самого погосту и дажеть на том свете..!!!

0  0
19.01.2018 06:24
- гость -

Всем нужны рабы . Работающий человек не может содержать семью. То есть после работы на хозяина он должен ещё и на прокорм заработать. Ну или жить один и размножаться в кулак, или пальцами. На кол
Таких экономистов вместе с потомством

0  0
19.01.2018 06:25
- гость -

И пенсию работающим не индексируют, чтоб последние уходили с работы. А кто придет?

0  0
19.01.2018 06:30
Юрий

Все ноете и ноете, а потом идете и ставите галку за Путина....

0  0
19.01.2018 06:54
Пионер

Дожить бы до неё ещё.

0  0
19.01.2018 06:58
- гость -

Юрий, можно где угодно галки ставить, а путин и его вертикаль будут править до того момента, пока народ просто физически их не вынесет.

0  0
19.01.2018 07:03
Гость

Зато гос дума в 20 й раз отклоняет налог на богатство и миллионные зарплаты!

0  0
19.01.2018 07:30
Vanadiy2014

Пенсионная система уже банкрот, чуть ли не половина пенсии идёт не с пенсионного фонда, а с дефицитного бюджета.

Система расчёта пенсии слишком усложнена и не справедлива, это пора менять.
Взносы в ПФР отменить и компенсировать это повышением МРОТ и НДФЛ. Возраст выхода на пенсию следует сделать одинаковым для обоих полов - в 65 лет. Размер пенсии - так же, общим для каждого - 1 пенсионный МРОТ из федерального бюджета.

Разница должна идти от добровольных решений каждого. Хочешь выйти на пенсию не в 65, а в 55; хочешь обеспеченную старость? Это уже вопрос личного усердия и жизненного планирования. Государство должно лишь обеспечить базу.

0  0
19.01.2018 07:37
- гость -

Пенсионная система уже банкрот, чуть ли не половина пенсии идёт не с пенсионного фонда, а с дефицитного бюджета.
-------------

У людей нормальной работы с нормальной зарплатой нет, вот и нормальных отчислений в ПФР нет.

0  0
19.01.2018 07:55
гость

как соединить неминуемый рост экономики и повышение пенсионного возраста? получается, что опять наши деды спасут Россию?

0  0
19.01.2018 08:02
Сталинский Сокол

Размышлять и предлагать условия для улучшения жизни это хорошо. Приводить таблицы и доводы, наверное то же правильно.Но самое лучшее и скоротечное, это убрать путинскую власть. Общество должно быть справедливым и равноправным. Власть должна предложить идею развития нашей Страны. Консолидировать общество. А эти сегодняшние Твари, губят, грабят и развращают наше общество.

0  0
19.01.2018 08:13
- гость -

странно. Ванадий с утра адекватные мысли излагает..

0  0
19.01.2018 08:29
- гость -

Населению продлили жизнь гоомадным количеством таблеток. Существуйте на таблетках и кормите фармацевтов, государство не обеспечило вас работой, но выплачивать пенсии не может, олигархи все бабки забрали.

1  0
19.01.2018 08:40
- гость -

Чем независимее институт, тем больше он бабла из кремля получает

0  0
19.01.2018 08:53
- гость -

женщины еще ничего-бодрячком на пенсии работают, а мужики мрут в 60-65 лет, вышли на пенсию не пожили там толком.. а далее никто до нее так и не доживет(

0  0
19.01.2018 08:59
- гость -

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 6 февраля, утверждает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с подготовкой мероприятия. Ранее источник РБК в Кремле заявил, что в случае, если послание не будет оглашено до конца года, оно пройдет в феврале. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент огласит послание до мартовских выборов.

По данным Bloomberg, в послании Путин собирается обозначить свои планы, которые планирует реализовать в случае победы на выборах 18 марта. Один из источников считает маловероятным, что Путин в нем расскажет о возможном повышении налога на доходы физлиц, повышение пенсионного возраста и ликвидацию налоговых льгот и о других потенциально непопулярных мерах, которые обсуждают помощники президента.

0  0
19.01.2018 09:00
Гость

Рабочих мест даже для молодёжи нет. 25 милиионов высокотехнологичных рабочих мест так и не дождались. О каком дефиците рабсилы идёт речь?! А за "похлёбку" в размере МРОТ пусть сами, получающие ПО 1,7 МИЛЛИОНА В МЕСЯЦ, РАБОТАЮТ.

0  0
19.01.2018 09:24
- гость -

"Почему повышение пенсионного возраста неизбежно?" -Потому что Путину опять лишние голоса насчитают.

0  0
19.01.2018 09:26
Геноцид Эклеров

1. очевидно, что в Кремле уже приняли решение о повышении пенсионного возраста. Но сообщать об этом решении не спешат до выборов в марте. После выборов решение донесут массам.
2. Если не касаться иных возможных источников покрытия фактически существующего дефицита пенсионного бюджета, а анализировать саму пенсионную систему, то следует признать, что пенсионеров уже сейчас больше, чем работающего населения. И работающее население не может обеспечить финансирование пенсий пенсионеров. Существующая пенсионная система не обеспечивает своего предназначения, не справляется. А демографическая динамика говорит нам, что дальше будет только хуже: население страны стремительно стареет, в структуре преобладают старшие поколения, рождаемость снижается. Этому способствует и экономический кризис, и неувернность в завтрашнем дне у молодежи, и общее для всего белого населения планеты желание пожить "для себя".
3. Как по мне, так надо менять пенсионную систему. Отменять ПФР в принципе. Людям отдавать все заработанные деньги на руки, за исключением удерживаемого НДФЛ. И пускай человек сам распоряжается этими деньгами. Хочет - пускай часть денег вкладывает на свой персональный пенсионный накопительный счет в банке, копит на старость. Не хочет - пускай использует деньги на жизнь сейчас.

0  0
19.01.2018 09:28
- гость -

Нефть увеличилась в цене с 40 до 70, а у них денег на пенсии нет.

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