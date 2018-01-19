Директор независимого института социальной политики РАНГХиГС Татьяна Малева на Гайдаровском форуме рассказала о своих взглядах на грядущую пенсионную реформу в России, сообщают "Ведомости".

"Мы впадаем в долгосрочную негативную демографическую яму, когда главной проблемой экономики становится дефицит рабочей силы и дефицит экономически активного населения. Не хватает 10 миллионов человек, если по прогнозам", - отметила экономист.

По ее словам, повышение пенсионного возраста будет иметь два оздоравливающих эффекта: для пенсионной системы, что приведет к изменению в соотношении плательщиков и получателей, а также это позволит задержать на рынке труда экономически активное население.