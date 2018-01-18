Прокуратура Юго-Западного округа Москвы ведет проверку по факту попытки ученика гимназии пронести в образовательное учреждение ножи, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Юго-Западного округа организовала проверку по факту неправомерных действий учащегося 11-го класса одной из столичных гимназий, расположенных на территории округа, пытавшегося пронести в школу несколько перочинных ножей и другие опасные предметы", — говорится в сообщении.

Запрещенные предметы были обнаружены при досмотре ручным металлодетектором.

15 января в пермской школе произошло нападение двух подростков на учащихся с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.