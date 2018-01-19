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Жириновский предложил американским хакерам помочь ему стать президентом

, ИА "Амител"
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах

Фото: youtube.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если хакеры США помогут ему одержать победу на выборах президента, тогда он поверит во "вмешательство" России в выборы в Штатах, сообщает РИА "Новости".

"Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа", — в шутку сказал Жириновский.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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