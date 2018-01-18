Танк задавил солдата-срочника под Челябинском

Инцидент произошел в Чебаркульской воинской части, где срочник погиб под гусеницами танка, сообщает "АиФ-Челябинск" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

"В ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, механик-водитель танка", — сообщили в пресс-службе.

Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте трагедии сейчас работает комиссия штаба военного округа.

Имя погибшего военнослужащего пока не разглашается.