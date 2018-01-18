Танк задавил солдата-срочника под Челябинском

Инцидент произошел в Чебаркульской воинской части, где срочник погиб под гусеницами танка, сообщает "АиФ-Челябинск" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
"В ходе плановых занятий по вождению боевых машин в результате грубого нарушения требований безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, механик-водитель танка", — сообщили в пресс-службе.
Для установления причин и обстоятельств произошедшего на месте трагедии сейчас работает комиссия штаба военного округа.
Имя погибшего военнослужащего пока не разглашается.
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