Село горит из-за аварии на нефтепроводе в Саратовской области

Нефтепровод загорелся в Саратовской области, в результате чего огненная жижа растекается по всему селу Красноармейское, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Жителей села эвакуируют. "Все сгорит", — комментирует автор видео слова односельчан о том, что огонь уже пошел на дома.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС, произошло ЧП на магистральном нефтепроводе "Транснефти", разлилась и загорелась нефть. Нет пока информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте, добавили в ведомстве.

К месту происшествия отправились 15 единиц техники и 51 человек личного состава. Также туда направился губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара, заявил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание", — уточнил он, добавив, что "Транснефть" решает вопрос о размещении пострадавших.

Также существует вероятность попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко. В компании считают это маловероятным, так как толщина льда сейчас составляет 15 см.