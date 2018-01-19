Пятница – время развлечений. А потому редакция Amic.ru предлагает читателям немного поиграть. В одной из новостей сегодняшнего дня, 19 января, будет спрятано слово. Подсказка: "театральное слово" будет выделено красным цветом.

Вам необходимо это слово найти в ленте новостей сегодня и прислать в редакцию. Победитель будет выбран генератором случайных чисел. А в качестве награды он сегодня же получит билет на двоих в Алтайский краевой театр драмы на спектакль "Феномены". Представление состоится 20 января в 17-30.

Найденное слово присылайте на почту konkurs@amitel.ru