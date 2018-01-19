Серьезные пробки образовались на барнаульских улицах утром в пятницу, 19 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы семибалльные заторы.

Затруднено движение в нагорной части города: на улице Кутузова и Змеиногорском тракте. Скорость движения – 7 и 15 километров в час.

Затор образовался на третьем малаховском кольце и Павловском тракте в сторону центра. Стоят также улицы Малахова и Советской Армии. Скорость движения – 7 и 5 километров в час.

По традиции стоит улица Северо-Западная, проспект Ленина в сторону центра и улица Матросова (скорость движения – 5 километров в час).