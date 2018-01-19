Серьезные пробки образовались на барнаульских улицах утром в пятницу, 19 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы семибалльные заторы.
Затруднено движение в нагорной части города: на улице Кутузова и Змеиногорском тракте. Скорость движения – 7 и 15 километров в час.
Затор образовался на третьем малаховском кольце и Павловском тракте в сторону центра. Стоят также улицы Малахова и Советской Армии. Скорость движения – 7 и 5 километров в час.
По традиции стоит улица Северо-Западная, проспект Ленина в сторону центра и улица Матросова (скорость движения – 5 километров в час).
Комментарии
Последствие того, что люди имеют возможности купить рухлядь и парковать её где-попало. Запретить использование автомобилей старше 10 лет, а также не соответствующих европейским нормам по выхлопу и шумности. Запретить парковку на полосах движения, на почве и во дворе МКД. Выделить правую полосу под ОТ и экстренный транспорт. Вот тогда пробок не будет, а заодно и массы других назревших проблем.
3 причины:
1. Плохо очищенные дороги
2. Неподготовленные автомобили для плохо очищенных дорог.
3. Прокладки на неподготовленных автомобилях на плохо очищенных дорогах.
Ждем весны или очистки дорог.
у Ванадия закончились адекватные мысли...
хорошо что у меня новая машина... Ванадия не будоражить
19.01.2018 08:45
Vanadiy2014---------------------Не иначе Калину почти новую приобрел! Поздравляю с поднятием самооценки, эка тебя поперло!