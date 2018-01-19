Президент России Владимир Путин в ночь на Крещение окунулся в прорубь на озере Селигер, сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне глава российского государства был в рамках рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области. Там он посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, температура воздуха в этом месте ночью не опускалась ниже -6...-7 градусов. Также представитель Кремля рассказал, что Путин не в первый раз окунается в прорубь на Крещение. Президент продолжает свои традиции.



