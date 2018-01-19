Президент России Владимир Путин в ночь на Крещение окунулся в прорубь на озере Селигер, сообщает ТАСС.
Отметим, что накануне глава российского государства был в рамках рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области. Там он посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, температура воздуха в этом месте ночью не опускалась ниже -6...-7 градусов. Также представитель Кремля рассказал, что Путин не в первый раз окунается в прорубь на Крещение. Президент продолжает свои традиции.
Комментарии
троллинг 100500 lvl
Лучше бы в дебатах участвовал.
Нужно использовать любой повод для напоминания о том, кто поднял Россию с колен.
Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.
И? Теперь что, жизнь в стране наладится?
валенки классные, такие же куплю
Это часть его предвыборной компании?
Не смыть грехи уже.
Хорошая традиция закалять организм купанием в проруби, но желательно из баньки окунаться, а не просто так.
о своих грехах беСпокойтейтесь
...
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краёв водой студёной,
А второй - водой варёной,
А последний - молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде варёной,
А потом ещё в студёной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!
...
"И? Теперь что, жизнь в стране наладится?"
==
как это может произойти- поясните? вообще не связанные вещи- это очевидно любому...
Там где он стоит нагреватели для воды поставили или трубу с теплой водой подвели.
На рыбалке в Туве летом Путин был в в резиновых сапогах в отличии от Шойгу.
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение на Селигере и вынырнул обратно.
Ни амфоры не вытащил, не щуки на 20 кг не поймал. Зачем нырял то?
Он своим погружением воду в озере освятил!
"Он своим погружением воду в озере освятил!"
Что освятил? ))) умора потуги читать.
19.01.2018 09:18
- гость -
Там где он стоит нагреватели для воды поставили или трубу с теплой водой подвели.
Фантазер знатный из вас.
19.01.2018 09:17
Элвис
наладится, обязательно наладится жизнь
весь вопрос чья жизнь наладится
19.01.2018 09:25
- гость -
А кто проверял, что там вода холодная?
19.01.2018 09:25
- гость -
Конечно фантазер! Там обошлись простыми кипятильниками. Их аквалангисты из ФСО возле проруби под водой держали.