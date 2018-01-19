Жителей Барнаула призывают сообщать на горячую линию об опасных сосульках, свисающих с крыш и козырьков местных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Горячую линию открыла Государственная инспекция Алтайского края. Информация принимается по телефону: (3852) 56-64-09.

"Если вы позвонили на горячую линию, назовите точный адрес дома со снежными карнизами или сосульками", — отмечают в ведомстве.